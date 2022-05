Eurotech: ordini per 5,2 mln per sistemi dedicati a veicoli autonomi

Redazione Finanza 10 maggio 2022 - 09:00

MILANO (Finanza.com)

Riparte la ricerca sui veicoli senza pilota dopo lo stop degli investimenti delle case automobilistiche avvenuto due anni fa per il riposizionamento dei budget sull’elettrificazione. Lo dimostra anche l'ultimo contratto firmato da Eurotech, fornitore leader di soluzioni per l’edge computing, che ha ricevuto ordini da due clienti per un totale di 5,2 milioni di euro per sistemi hardware “Edge AI” ad alte prestazioni che verranno impiegati nelle sperimentazioni per i veicoli autonomi di livello 5, ovvero in grado di operare in totale autonomia senza alcun supporto dell’uomo. Le consegne di questi sistemi inizieranno nel terzo trimestre del 2022. Si prevede che circa 3,6 milioni verranno consegnati entro fine 2022, mentre i restanti 1,6 milioni saranno consegnati nella prima metà del 2023.