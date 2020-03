Eurotech: nel 2019 ricavi in crescita del 28,9% a 102 milioni di euro

Alessandra Caparello 13 marzo 2020 - 10:18

MILANO (Finanza.com)

Il 2019 è stato un anno record per Eurotech con ricavi al 31 dicembre 2019 a 102 milioni di euro in salita del 28,9 per cento. Il primo margine consolidato è al 50,9% dei ricavi, mentre l’EBITDA consolidato è al 20,1% dei ricavi.Il risultato netto di Gruppo segna 19,2 milioni di euro (18,9% dei ricavi), mentre la posizione finanziaria netta con cassa netta è pari a 12,3 milioni (Euro 16,3 milioni al netto dell’applicazione del IFRS16).“Pur senza immaginare la recente evoluzione del contesto economico, si legge nella nota, nell’anno appena chiuso ci siamo di fatto preparati finanziariamente per affrontare al meglio tanto le opportunità quanto le minacce che potranno presentarsi quest’anno sul nostro cammino”.