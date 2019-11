Eurotech maglia nera a Piazza Affari dopo il grande rally

Titta Ferraro 20 novembre 2019 - 10:49

MILANO (Finanza.com)

Ancora vendite su Eurotech (-7,57% a 8,55 euro) che già ieri si era distinto in negativo. Prese di beneficio sul titoklo che risulta tra i top performer di Piazza Affari in questo 2019. Il titolo della multinazionale friulana che progetta, sviluppa e fornisce Edge Computer e soluzioni per l’Internet of Things (IoT) settimana scorsa si era spinto a ridosso dei 10 euro, sui massimi a oltre 10 anni e arrivando a sfiorare il +200% Ytd.Nei primi nove mesi del 2019 il gruppo guidato da Roberto Siagri ha riportato una crescita di fatturato superiore al 30%. "Ancora una volta, la società ha registrato una forte crescita dei ricavi nei primi 9 mesi dell'anno, la leva operativa si è trasformata in ebitda margin di oltre il 20%", rimarcano oggi gli analisti di Banca IMI che hanno rivisto il giudizio su Eurotech da buy a hold con prezzo obiettivo a 9,5 euro (dai 7,4 euro precedentemente indicati). "Il management si aspetta che la prima parte delle entrate del 2020 sia sostanzialmente in linea con la prima parte del 2019, pur avendo una maggiore crescita delle entrate nella seconda parte del 2020, sostenuta dalle alte prestazioni delle linee di business Edge Computers e Industrial IoT", conclude IMI.