Eurotech: l'amministratore delegato Siagri si dimette con effetto immediato, riceverà oltre 1,27 mln

Valeria Panigada 24 marzo 2021 - 08:30

MILANO (Finanza.com)

Eurotech ha fatto sapere che l’amministratore delegato Roberto Siagri, ha rassegnato le dimissioni, con efficacia immediata, dalla carica di consigliere e amministratore delegato, dopo averla guidata fin dalla sua costituzione nel 1992. Il gruppo ha avviato l’iter per individuare in tempi ristretti un nuovo amministratore delegato da nominare per cooptazione, attribuendo ad interim le deleghe per la gestione della società al presidente Patrizio Mapelli. L’accordo economico prevede che Eurotech versi a Siagri un importo complessivo 1,27 milioni di euro, a cui si aggiungono 100mila euro per compensi maturati nei primi tre mesi dell'anno. A oggi Siagri detiene 503.770 azioni della società.