Eurotech: fornirà a Came tecnologia per gestione remota di dispositivi intelligenti

Daniela La Cava 16 novembre 2020 - 09:20

MILANO (Finanza.com)

Eurotech ha annunciato che la sua piattaforma di integrazione IoT Everyware Cloud è stata scelta da Came per la gestione remota dei suoi dispositivi intelligenti. Nella nota della società tech friulana che Everyware Cloud è la componente dell’architettura Everyware IoT che permette di gestire da remoto i dispositivi IoT sul campo e di integrare i dati raccolti con applicazioni IT. I dispositivi intelligenti progettati da Came di interfacciano a Everyware Cloud e inviano i dati in tutta sicurezza grazie a consolidati meccanismi di cybersecurity.