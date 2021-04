Eurotech: Paul Chawla è il nuovo amministratore delegato

Valeria Panigada 8 aprile 2021 - 08:25

MILANO (Finanza.com)

Ilconsiglio di amministrazione di Eurotech, riunitosi ieri, ha nominato Paul Chawla quale nuovo amministratore delegato della società, attribuendogli i relativi poteri precedentemente conferiti ad interim al presidente a seguito delle dimissioni dell’amministratore delegato Roberto Siagri rese note lo scorso 24 marzo. “Sono entusiasta di rientrare in Italia dopo parecchi anni passati all’estero e contribuire con la mia esperienza internazionale alla crescita globale di questa bella realtà tecnologica made in Italy”, ha dichiarato Chawla. Nato a Londra, dopo la laurea in Ingegneria Nucleare al Politecnico di Torino, ha intrapreso una carriera di 27 anni nel settore della componentistica per l’industria automobilistica e dell’elettronica avanzata ricoprendo posizioni di leadership in diversi Paesi (Italia, Regno Unito, Svizzera, Germania, India, Paesi Bassi e Stati Uniti), gestendo strategie di crescita globali con business e teams internazionali, e prodotti con contenuti tecnologici di varia natura.