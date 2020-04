Eurotech: Banca IMI alza rating a 'buy' ma taglia tp e stime eps per effetto coronavirus

Laura Naka Antonelli 6 aprile 2020 - 14:59

MILANO (Finanza.com)

Gli analisti di Banca IMI hanno reso noto di aver rivisto al rialzo il rating di Eurotech da "hold" a "buy", tagliando però il target price da 9,5 a 8,8 euro. Sforbiciate anche le stime sull'eps del 2020 da 0,465 euro a 0,366 euro e quelle sull'eps del 2021 da 0,487 a 0,475 euro."Nell'anno fiscale 2019, Eurotech ha proseguito la forte crescita iniziata nel terzo trimestre del 2017. Abbiamo abbassato le nostre stime per il 2020 a causa dei ritardi che hanno colpito la catena di offerta per la diffusione del coronavirus".Gli analisti di Banca Imi si dicono tuttavia fiduciosi sulla possibilità che "i mercati di riferimento di Eurotech rimangano forti" e, anche, per il fatto che "la digitalizzazione dell'economia sta diventando più urgente e necessaria".