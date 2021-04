Euronext completa acquisto Borsa Italiana per 4,4 miliardi di euro

Titta Ferraro 29 aprile 2021 - 08:55

MILANO (Finanza.com)

Euronext ha annunciato il completamento dell’acquisizione di Borsa Italiana dal London Stock Exchange Group con un accordo del valore di 4,44 miliardi di euro. L'operazione aveva ricevuto il via libera dalle autorità di regolamentazione europee a marzo. Euronext diviene così la principale infrastruttura di mercato paneuropea nell'Europa post-Brexit con oltre 1.870 società quotate per un totale di 5,1 trilioni di euro di capitalizzazione di mercato, oltre 63,6 miliardi di euro raccolti nel 2020 dagli investitori alle società finanziarie in tutta Europa e circa 12,2 miliardi di euro di azioni liquide ed ETF negoziati su base giornaliera.I ricavi e proventi totali pro-forma 2020 per il gruppo sono pari a 1,4 miliardi di euro, con ebitda pro forma di 789,7 milioni di euro e utile netto rettificato pro forma è stato di 497,6 milioni di euro.