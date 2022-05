Euronext Growth Milan: IR Top stima 200 società quotate nel 2022, capitalizzazione verso 13 mld

Redazione Finanza 5 maggio 2022 - 15:06

MILANO (Finanza.com)

Per il 2022 IR Top Consulting stima un numero target di società quotate pari a circa 200 (+15%) e una capitalizzazione che raggiunge i 13 miliardi di euro, con un incremento legato alla capitalizzazione delle nuove Ipo e ad una crescita dell’indice Ftse Italia Growth."Euronext Growth Milan conferma il ruolo centrale nello sviluppo delle Pmi italiane sul mercato dei capitali: il nostro Osservatorio EGM stima, infatti, per il 2022 un numero di società quotate pari a circa 200 per una capitalizzazione complessiva di 13 miliardi - afferma Anna Lambiase, ceo di IR Top Consulting -. I settori relativi ai nuovi collocamenti saranno rappresentati dal tech, fashion/luxury e industrial con una raccolta aggiuntiva nel 2022 di circa 250 milioni. Le variabili sulle quali è basata la nostra stima riguardano l’impatto potenziale del credito di imposta in funzione della misura stanziata di 5 milioni e la dimensione media della capitalizzazione delle nuove Ipo, parametrata all’andamento dell’indice di riferimento, anche considerando il mutato contesto geopolitico".