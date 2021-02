Eurogruppo: debutto (in videoconferenza) per il ministro dell'Economia Daniele Franco

Daniela La Cava 15 febbraio 2021 - 15:04

MILANO (Finanza.com)

A poco più di 48 ore dal giuramento ufficiale al Quirinale, Daniele Franco, nuovo ministro dell'Economia e delle Finanze del Governo Draghi, debutta ufficialmente anche se solo virtualmente a Bruxelles. A partire dalle 15 prende, infatti, il via la riunione dell'Eurogruppo ancora in videoconferenza. Tra i temi all'ordine del giorno gli sviluppi macroeconomici e le prospettive politiche nella zona euro. "L'Eurogruppo procederà a uno scambio di opinioni sugli sviluppi macroeconomici e sulle prospettive politiche nella zona euro - si legge nella nota di Bruxelles -. La discussione si baserà sulle previsioni d'inverno della Commissione e sulle ultime informazioni riguardanti gli sviluppi della situazione sanitaria presentate da Michael Ryan, direttore esecutivo responsabile del programma dell'OMS per le emergenze sanitarie, e da Bruce Aylward, consigliere principale responsabile della missione congiunta OMS-Cina sulla Covid-19". I ministri discuteranno anche del ruolo internazionale dell'euro.