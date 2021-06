Eurochef con La Gastronomica danno vita a 'Lo chef a casa'

Daniela La Cava 29 giugno 2021 - 11:30

Eurochef Italia, controllata da Alcedo SGR, attraverso il Fondo Alcedo IV, e La Gastronomica, controllata da FVS SGR, attraverso il fondo Sviluppo PMI, uniscono le forze dando vita, tramite una business combination, a Gourmet Italian Food (GIF) che deterrà il 100% delle due aziende operative. Dall'unione delle due realtà nasce così il leader italiano nella produzione a marchio proprio ('Lo chef a casa') e conto-terzi di piatti pronti attraverso un’ampia offerta di prodotto che spazia dai primi ai secondi piatti, alle salse ed ai dessert. Nel dettaglio, la combinazione delle due aziende è stata promossa da Alcedo e FVS; la prima aveva rilevato nel 2019 una partecipazione di maggioranza di Eurochef e continuerà a mantenere una significativa percentuale di controllo di GIF, mentre FVS ha investito in La Gastronomica a dicembre 2018. Stefano Stanghellini, AD di Eurochef e Massimo Zanin, a.d. di La Gastronomica, continueranno a mantenere i loro ruoli operativi in azienda.Tutte le fasi di produzione sono gestite internamente per garantire elevati standard qualitativi in due stabilimenti di circa 13.000 mq complessivi, dotati di impianti produttivi all’avanguardia. Il Gruppo GIF così costituito conta oltre 100 dipendenti ed un fatturato di oltre 35 milioni di euro.