Eurobond: Gualtieri, vogliamo che ci sia un impegno comune di risorse di almeno 1.500 miliardi

Valeria Panigada 15 aprile 2020 - 09:46

MILANO (Finanza.com)

"Noi vogliamo che ci sia un impegno comune di risorse di politica fiscale, sostenuto dall'emissione comune di titoli, che sia all'altezza di questa sfida". Così il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, si è espresso nel corso dell'intervista di Bruno Vespa a "Porta a Porta" riguardo l'ultimo Eurogruppo e le misure da adottare per contrastare gli effetti economici del coronavirus in Europa, ribadendo ancora una volta la necessità di ricorrere agli eurobond. "Le dimensioni sono almeno 1.500 miliardi di euro: devono essere risorse comuni per fare tutti insieme le azioni migliori", ha aggiunto Gualtieri.