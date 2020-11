Euro Cosmetic sbarca su Aim Italia, primo giorno di quotazione

Daniela La Cava 6 novembre 2020 - 11:05

MILANO (Finanza.com)

Nuovo sbarco sull'Aim Italia per Euro Cosmetic, società specializzata nella formulazione e fabbricazione di prodotti per l’igiene, il benessere e la profumazione della persona. Si tratta della quattordicesima ammissione da inizio anno sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese che porta a 132 il numero delle società attualmente quotate su Aim Italia. In fase di collocamento Euro Cosmetic ha raccolto 9 milioni di euro. Il flottante al momento dell’ammissione è del 29,96% (33,63% in caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe) e la capitalizzazione è pari a circa 26,7 milioni."Oggi entriamo nella storia della finanza italiana e sono certa che ne scriveremo una soddisfacente pagina. Per Euro Cosmetic questo evento non rappresenta un traguardo ma un nuovo inizio. Un percorso di crescita e maturazione che porta ad elevare la cultura aziendale ad affrontare nuove sfide del mercato. Lo sbarco in Borsa conferma la nostra leadership nel settore cosmetico e da oggi, unitamente al nostro pay off we do care possiamo dire ai nostri investitori we take care of your business", commenta Daniela Maffoni, amministratore delegato di Euro Cosmetic.