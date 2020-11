Euro Cosmetic pronta al debutto a Piazza Affari: quotazione sull'Aim al via domani, prezzo fissato a 6,3 euro

Valeria Panigada 5 novembre 2020 - 10:25

MILANO (Finanza.com)

Euro Cosmetic è pronta a fare il suo ingresso a Piazza Affari. La società, specializzata nella formulazione e fabbricazione di prodotti per la cura della persona, ha ricevuto da Borsa Italiana l'avviso relativo all'ammissione alle negoziazioni delle azioni sul listino Aim Italia, con inizio negoziazioni previsto per domani.L’ammissione alla quotazione è avvenuta in seguito a un collocamento di 1.425.200 azioni collocate a un prezzo di 6,3 euro per azione, di cui 1.269.600 azioni rinvenienti dall’aumento di capitale riservato al mercato e 155.600 azioni esistenti provenienti dall’esercizio dell’opzione Greenshoe concessa dagli azionisti MD e Findea’s.Euro Cosmetic, d'intesa con il global coordinator Banca Profilo, in considerazione della quantità e delle caratteristiche delle manifestazioni di interesse, ha determinato in 6,3 euro per azione il prezzo delle azioni ordinarie riservate al mercato.