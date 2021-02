Euro Cosmetic: nuova commessa per produzione sapone e gel disinfettante mani

Daniela La Cava 1 febbraio 2021 - 08:44

MILANO (Finanza.com)

Euro Cosmetic, società specializzata nella formulazione e fabbricazione di prodotti personal care, ha ricevuto da un player multinazionale un ordine di circa 1 milione di euro per la produzione di 1.840.000 pezzi, di vario formato - dai 100 ai 500ml, di sapone e gel disinfettante mani con certificazione di presidio medico chirurgico. La consegna è prevista entro il mese di febbraio e i prodotti verranno commercializzati dal committente in Italia e all’estero tramite i canali farmacia e GDO."Il 2021 è iniziato sotto i migliori auspici, vista l’importante commessa. La fiducia che un player di caratura internazionale ripone nella nostra azienda dimostra, ancora una volta, quanto la qualità dei nostri prodotti venga apprezzata in Italia e all’estero da colossi leader nei loro settori", ha commentato Daniela Maffoni, amministratore delegato di Euro Cosmetic. "Continueremo a investire - ha aggiunto - in modo continuativo e costante nell’attività di Ricerca & Sviluppo per la creazione e industrializzazione di nuove formule e la realizzazione di nuovi progetti, concentrati nelle aree ECO-BIO, COSMOS e PMC per le quali prevediamo un aumento delle richieste da parte del mercato nei prossimi anni".