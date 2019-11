Eurizon: segnali di ripresa sul fronte della raccolta nei primi 9 mesi del 2019

simone borghi 20 novembre 2019 - 15:05

MILANO (Finanza.com)

Eurizon, società di asset management di Intesa Sanpaolo, comunica i risultati al 30 settembre 2019. Il valore del patrimonio gestito raggiunge i 326 miliardi di euro, in crescita del 7,7% rispetto a fine 2018. L’utile netto consolidato (compreso l’utile di pertinenza di terzi) da inizio anno si attesta a 344 milioni e il margine da commissioni a 527 milioni. Il cost/income ratio al 19,4% registra un’ulteriore contrazione rispetto al 20,8% dello stesso periodo del 2018. Prosegue il trend di ripresa della raccolta, che riporta in territorio positivo il dato da inizio anno con 2 miliardi di sottoscrizioni nette complessive. Nel terzo trimestre Eurizon si conferma prima in Italia con una raccolta di oltre 4,35 miliardi secondo i dati Assogestioni.Eurizon mantiene la leadership per patrimonio in Italia sui fondi ESG, secondo gli ultimi dati disponibili di Assogestioni a fine settembre, con circa 7 miliardi, in crescita del 24% rispetto a fine 2018, e con un’offerta dedicata che comprende 30 fondi.