Eurizon rafforza la sua presenza in Asia potenziando la struttura di Hong Kong

simone borghi 17 giugno 2020 - 11:23

MILANO (Finanza.com)

Eurizon, società di asset management del gruppo Intesa Sanpaolo, rafforza la propria presenza in Asia potenziando la struttura della controllata in Hong Kong con l’ingresso di un team di pluriennale esperienza nel settore dell’asset management sui mercati asiatici.Il patrimonio gestito da Eurizon è di 312 miliardi di euro a fine marzo e includendo anche la partecipazione nella cinese Penghua Fund Management gli asset totali superano i 400 miliardi di euro. L’iniziativa ha una valenza strategica, in linea con il piano industriale di Intesa Sanpaolo 2018-2021, che vede nella crescita di Eurizon sui mercati internazionali uno dei principali motori di sviluppo nel wealth management. Il potenziamento della società a Hong Kong permetterà a Eurizon di accelerare l’espansione del business nel mercato asiatico e cinese che presenta tassi di crescita del risparmio gestito significativi.Eurizon Capital (HK) sarà guidata dal nuovo CEO Sean Debow. “Do il benvenuto nella Divisione Asset Management – afferma l’Amministratore Delegato di Eurizon, Saverio Perissinotto – a Sean Debow e al team di professionisti. La consolidata conoscenza ed esperienza del mercato asiatico della nuova squadra saranno di grande supporto per accelerare la crescita di Eurizon in Asia, integrandosi al meglio con i nostri manager che da anni operano a Hong Kong, e in più ci 2/2 permetteranno di ampliare e diversificare la gamma prodotti a beneficio di tutti i nostri clienti”.