Eurizon: emissioni green crescono in Italia, "ritmo crescita sostenibile anche per prossimo futuro"

19 novembre 2021

MILANO (Finanza.com)

"Nel mercato della finanza sostenibile, le emissioni green risultano essere la parte più rilevante a livello globale. In Italia questa componente, sia governativa che corporate, è cresciuta negli ultimi anni a un ritmo molto importante arrivando agli attuali livelli di oltre 20 miliardi di euro di emissioni nel 2021 (circa 25 miliardi di dollari, fonte Bloomberg)", sottolinea Matteo Merlin, Responsabile Green and Sustainable Finance di Eurizon, intervenuto alla roundtable “ESG&Sostenibilità: Una prospettiva sull’Italia”. "Riteniamo che questo ritmo di crescita possa essere sostenibile anche per il prossimo futuro grazie al contributo della componente governativa, come dimostrato dall’emissione inaugurale del BTP Green e del successivo Tap, ma anche della componente corporate che in Italia ha fatto da apripista al mercato green. Inoltre, la crescita del mercato sarà supportata anche dall’evoluzione dei EU Global Bond Standard che si stanno sviluppando in Europa", conclude l'esperto.