Eurizon: al primo posto per raccolta netta a luglio 2021 con 1,8 mld

simone borghi 14 settembre 2021 - 12:26

MILANO (Finanza.com)

Eurizon si posiziona prima per raccolta netta nel mese con 1.877 milioni di euro. Lo si legge nella Mappa del Risparmio Gestito di luglio 2021 pubblicata da Assogestioni.Saverio Perissinotto, Amministratore Delegato di Eurizon, ha dichiarato: “Il dato di raccolta del mese di luglio conferma l’andamento positivo dei flussi che la società sta registrando da tempo, grazie alla stretta collaborazione tra la nostra struttura e le reti del Gruppo Intesa Sanpaolo in primis, con cui si sta realizzando un importante processo di riconversione della liquidità con un focus crescente sul risparmio gestito.Altrettanto fondamentale è il contributo degli altri partner commerciali sia in Italia sia in ambito internazionale, dove stiamo riscontrando particolare interesse per le nostre competenze sui mercati finanziari cinesi. Anche sulla clientela istituzionale si evidenzia un dato in crescita, grazie a nuovi mandati avviati nell’ultimo periodo. La focalizzazione di Eurizon su qualità del servizio, innovazione di prodotto e performance continua a favorire il consolidamento del rapporto di fiducia con la clientela istituzionale, retail e private.”