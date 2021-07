Eurizon acquisisce il controllo del Gruppo Servizi Associati

Luca Losito 1 luglio 2021 - 14:33

MILANO (Finanza.com)

Eurizon ha acquisito il 70% del Gruppo Servizi Associati (GSA), operatore italiano leader nell'ambito della prevenzione degli incendi, attraverso i due Fondi di Investimento Alternativo (FIA), Eurizon ITEᴙ (FIA chiuso riservato, dedicato ad investitori istituzionali) ed Eurizon ITEᴙ ELTIF (FIA chiuso non riservato, dedicato a investitori retail).Una mossa importante per Eurizon nell'infrastrutturale. GSA è una realtà in espansione a livello italiano ed europeo nella prevenzione in strutture e infrastrutture ad alto rischio di incendio, quali gallerie, ospedali, cantieri navali, porti e stazioni ferroviarie. La società dispone di competenze, tecnologie e brevetti proprietari sviluppati in contesti complessi come i tunnel del Monte Bianco e del Gran Sasso.I fondi Eurizon ITEᴙ, istituiti nel 2020, rappresentano un'alternativa agli investimenti diretti nel settore infrastrutturale e si qualificano ai sensi della disciplina dei PIR alternativi, permettendo di usufruire dei benefici fiscali previsti dal legislatore. Con questa operazione, completeranno la loro prima acquisizione.