Eurizon: Corcos, puntiamo a crescita AuM più di media mercato nel 2020

L'amministratore delegato di Eurizon, Tommaso Corcos, indica per il 2020 un target di crescita degli asset gestiti superiore a quello medio del mercato. Corcos, che da quest'anno sarà alla guida di Fideuram Ispb (con Saverio Perissinotto che passa alla guida di Eurizon), indica per l'intero 2020 una crescita superiore a quella media del mercato, indicata a +2%, per le masse gestite della società di asset management del Gruppo Intesa Sanpaolo.Eurizon ha chiuso il 2019 con patrimonio gestito cresciuto dell'11% a 335,5 miliardi di euro, nuovo livello record.