Euforia sui mercati, Cina e Usa verso accordo. Piazza Affari vola con Unicredit

Titta Ferraro 7 novembre 2019 - 10:32

MILANO (Finanza.com)

Borse europee ai massimi a 4 anni e Piazza Affari aggiorna i top 2019 dopo che Pechino ha dichiarato che Usa e Cina hanno concordato di annullare le tariffe esistenti "per fasi". Il portavoce del ministero cinese del commercio ha precisato che l'intesa di massima prevede che si cancellino alcune tariffe esistenti sui beni reciproci per entrambe le parti per raggiungere un accordo commerciale di "fase uno".A Milano l'indice Ftse Mib segna un balzo dello 0,71% a quota 23.538 punti. In prima fila Unicredit con oltre +4% dopo i conti trimestrali oltre le attese e la cessione lampo della quota dell'8,4% di Mediobanca per complessivo 785 milioni di euro. Molto bene anche Azimut (+3% a 20,43 euro) che aggiorna i massimi dal 2016.