Euforia su Fincantieri: titolo segna teorico +30% dopo storica vittoria gara della Marina USA

Titta Ferraro 4 maggio 2020 - 09:27

MILANO (Finanza.com)

Verso un avvio con balzo record per Fincantieri. Il titolo del colosso della cantieristica non fa prezzo per eccesso di rialzo sul prezzo di controllo segnando un teorico +30% in area 0,91 euro rispetto alla chiusura a 0,706 euro di giovedì scorso.La spinta arriva dalla commessa record negli Usa annunciata venerdì scorso. Il Dipartimento della Difesa statunitense ha assegnato alla controllata americana di Fincantieri, Marinette Marine (FMM), un contratto del valore di quasi 800 milioni di dollari per la progettazione di dettaglio e la costruzione dell’unità capoclasse del programma “FFG(X)” per le nuove fregate lanciamissili della US Navy. Il contratto prevede l’opzione per 9 ulteriori navi, oltre al supporto post vendita e l’addestramento degli equipaggi, che porteranno il valore complessivo a 5,5 miliardi di dollari per Fincantieri. Nell’ambito del programma, la US Navy prevede la costruzione di ulteriori 10 unità, per un totale di 20.