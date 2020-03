Euforia BTP dopo QE pandemico della Bce, spread -100 pb rispetto a ieri

Titta Ferraro 19 marzo 2020 - 08:58

MILANO (Finanza.com)

Si stringe notevolmente lo spread Btp-Bund dopo la mossa d'emergenza della Bce che ha annunciato un nuovo QE da 750 miliardi di euro. Il differenziale di rendiemnto tra Btp e Bund in avvio segna 171 pb dai quasi 270 di ieri (quando si era spinto anche a 330 pb). Il rediemnto del BTP a 10 anni è dell'1,4%, in calo del 45% rispetto a ieri.Nella notte, La Bce ha annunciato l'avvio di un nuovo programma di acquisto di titoli del settore pubblico e privato per contrastare i gravi rischi per il meccanismo di trasmissione della politica monetaria e le prospettive per l'area dell'euro rappresentate dall'epidemia Covid-19. Questo nuovo programma, il Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) avrà una dotazione complessiva di 750 miliardi di euro.