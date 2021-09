Etro: nominato Fabrizio Cardinali nuovo ceo

Daniela La Cava 9 settembre 2021 - 10:07

MILANO (Finanza.com)

Etro, la maison del lusso italiana fondata nel 1968, ha annunciato la nomina di Fabrizio Cardinali quale nuovo chief executive officer, con decorrenza a partire dal quarto trimestre 2021. Nella nota si ricorda che Cardinali vanta oltre 25 anni di esperienza manageriale ed un consolidato track record nel promuovere la crescita di marchi del lusso a livello internazionale. Prima dell’ingresso in Etro, Cardinali ha lavorato in Dolce & Gabbana, dove ha trascorso quasi 13 anni ricoprendo diversi ruoli, tra i quali, da giugno 2017, quello di chief operating officer e membro esecutivo del consiglio di amministrazione, intervallati da 5 anni in Richemont, con il ruolo di ceo per diversi marchi del lusso del gruppo, tra cui Dunhill e Lancel.Nel suo nuovo ruolo, Cardinali sarà supportato e lavorerà a stretto contatto con L Catterton, il principale fondo di private equity a livello globale focalizzato sul settore dei beni di consumo, con il quale la società ha annunciato una partnership strategica lo scorso luglio, e con la famiglia Etro, incluso il fondatore e presidente Gerolamo Etro.