Esuberi Unicredit, First-Cisl: schiaffo al lavoro, sarà battaglia durissima

Titta Ferraro 3 dicembre 2019 - 12:22

MILANO (Finanza.com)

“Il piano industriale di Unicredit rappresenta uno schiaffo ai lavoratori che con i loro sacrifici hanno consentito alla banca di superare i momenti difficili che si sono succeduti negli ultimi anni”. Il segretario generale di First Cisl, Riccardo Colombani, si accoda al coro battagliero dei sindacati dopo i tagli annunciati oggi dal gruppo guidato da Jean Pierre Mustier e che riguarderanno 8mila dipendenti, di cui probabilmente 5.500 in Italia.L'esponente di First-Cisl vede la logica dell'ad di Unicredit, Jean Pierre Mustier, orientata esclusivamente a creare valore per gli azionsti. Per Colombani è la dimostrazione che “l’unica logica che muove il gruppo è quella del taglio dei costi. Lo avevamo già capito quando sono state cedute Pekao, Pioneer e Fineco: per Mustier fare ricavi è secondario. Unicredit non pensi che i sindacati accettino una nuova ondata di esuberi: faremo una battaglia durissima”.