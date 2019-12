Esuberi, De Micheli: "Governo convochi UniCredit. Risolviamo il problema delle persone"

Alessandra Caparello 5 dicembre 2019 - 17:23

Il governo convochi UniCredit per discutere degli 8mila esuberi previsti nel piano industriale. Così il ministro dei Trasporti Paola De Micheli intervenendo a Radio 24.“Non esiste che aziende che fanno utili in Italia annuncino esuberi senza dare alternative. Il governo deve convocare Unicredit, abbiamo gli strumenti per intervenire”. “Questi annunci determinano la vera insicurezza nel Paese. Prima di tutto risolviamo il problema delle persone e poi cercheremo di capire quali sono le strategie dell’attuale management di Unicredit” ha concluso il ministro.