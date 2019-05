Essilor Luxottica: Del Vecchio chiede ceo interno. Guardare 'in casa' per guida gruppo

Laura Naka Antonelli 17 maggio 2019 - 08:45

MILANO (Finanza.com)

Leonardo Del Vecchio chiede una soluzione interna per la posizione aperta del Ceo di Essilor Luxottica, mentre il consiglio di amministrazione del colosso degli occhiali resta "blindato" da italiani e francesi, con i fondi messi in minoranza in assemblea. Così scrive il Sole 24 Ore in un articolo dedicato a EssiLux."A pochi giorni dal grande accordo tra la Delfin di Leonardo Del Vecchio e il fronte francese di Hubert Sagnières sulla governance del gruppo, il fondatore di Luxottica ha chiesto dal palcoscenico dell'assise dei soci, che si è tenuto ieri nel cuore di Parigi, in modo chiaro e forte di guardare «in casa» per trovare il manager che dovrà prendere la guida del gruppo".