EssilorLuxottica sotto la lente di Moody's, outlook passa a stabile da positivo

Daniela La Cava 21 maggio 2019 - 14:51

MILANO (Finanza.com)

EssilorLuxottica finisce sotto la lente di Moody's. Gli analisti dell'agenzia di rating americana hanno confermato la raccomandazione di lungo termine 'A2', con l'outlook che è stato rivisto al ribasso a stabile da positivo. "Abbiamo abbassato l'outlook per riflettere l'incertezza che deriva dai problemi in termini di corporate governance, mitigando la pressione positiva sul profilo di credito di EssilorLuxottica ", afferma l'analista di Moody's Knut Slatten che segue il titolo. In Borsa il titolo EssilorLuxottica perde terreno, mostrando una flessione dell'1,38% a 106,95 euro.