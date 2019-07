EssilorLuxottica scatenata: vuole GrandVision, confermati contatti per acquisizione

Titta Ferraro 17 luglio 2019 - 21:18

MILANO (Finanza.com)

EssilorLuxottica conferma i contatti in corso per l'acquisizione della partecipazione del 76,72% in GrandVision N.V detenuta da HAL Holding N.V.GrandVision conta oltre 7mila punti vendita in 40 Paesi. "Nessun accordo è stato finora raggiunto e non vi è alcuna garanzia che le discussioni in corso portino ad un accordo", precisa il colosso dell'occhialeria in una nota. Inoltre, il perfezionamento dell’acquisizione sarà in ogni caso soggetto alle usuali condizioni sospensive, compresa l'approvazione da parte delle competenti autorità antitrust in varie giurisdizioni.Il prezzo di acquisto per azione indicativamente discusso tra le parti fino ad oggi è di 28 Euro per azione. I termini della possibile transazione, ivi compreso il prezzo, saranno soggetti a continue valutazioni e discussioni nelle prossime settimane e ad ulteriori verifiche da parte dei consigli di amministrazione delle società interessateOggi il titolo GrandVision è balzato dell'8,8% a 22,9 euro, con una capitalizzazione vicina ai 5,9 miliardi di euro, in scia al rumor di Bloomberg che anticipava la possibile mossa di EssilorLuxottica.