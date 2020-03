EssilorLuxottica rivedrà proposta su dividendo, assemblea rinviata al 25 giugno

Valeria Panigada 31 marzo 2020 - 08:59

MILANO (Finanza.com)

EssilorLuxottica rinvia l'assemblea prevista a maggio e nel frattempo valuta nuovamente la proposta di distribuzione del dividendo, già annunciata. Il consiglio di amministrazione ha deciso di rinviare l'assemblea annuale, prevista per il 15 maggio, al 25 giugno, e di tenerla a porte chiuse alla luce dell'attuale epidemia di Covid-19. Inoltre, il gruppo degli occhiali ha deciso di sottoporre a nuova valutazione, da effettuarsi in una data successiva, la precedente decisione sulla distribuzione del dividendo annunciata lo scorso 6 marzo. In quella occasione, il Cda deciderà se confermare, ridurre o cancellare il dividendo in base all'evoluzione della situazione.