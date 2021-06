EssilorLuxottica, rinnovato accordo di licenza con l'americana Coach

Valeria Panigada 25 giugno 2021 - 08:29

MILANO (Finanza.com)

EssilorLuxottica ha annunciato oggi il rinnovo di un accordo di licenza esclusiva con il marchio del lusso americano Coach annunciano per la progettazione, la produzione e la distribuzione in tutto il mondo di occhiali da vista e da sole a marchio Coach Eyewear. L'accordo quinquennale entrerà in vigore il 1° luglio 2021 con scadenza il 30 giugno 2026, e potrà essere rinnovato per ulteriori cinque anni.