EssilorLuxottica, possibili nuove acquisizioni dopo GrandVision (Bloomberg)

Valeria Panigada 7 agosto 2019 - 10:56

MILANO (Finanza.com)

EssilorLuxottica avrebbe intenzione di effettuare nuove acquisizioni dopo quella del gruppo olandese di ottica GrandVision. Lo ha detto Hubert Sagnières, il vice presidente esecutivo, in un'intervista all'agenzia di stampa Bloomberg. "GrandVision è stato solo un primo passo - ha affermato Sagnières - Non ci fermeremo qui e abbiamo i mezzi per fare più acquisizioni". Il mirino sarebbe orientato verso Asia, Africa e America Latina. A fine luglio, EssilorLuxottica ha annunciato una proposta per acquistare GrandVision per un massimo di 7,2 miliardi.