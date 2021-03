EssilorLuxottica: ok Commissione Ue ad acquisizione GrandVision, dovrà cedere 350 punti vendita in Belgio, Olanda e Italia

Redazione Finanza 23 marzo 2021 - 18:57

MILANO (Finanza.com)

La Commissione europea ha autorizzato l'acquisizione di GrandVision da parte di EssilorLuxottica, dopo una lunga e approfondita analisi, in parte rallentata dagli effetti della pandemia. L’autorizzazione dell’operazione è però condizionata alla cessione di circa 350 punti vendita traBelgio, Olanda e Italia. In articolare, in Italia, il gruppo dovrà cedere 174 punti vendita che comprende l'intera catena VistaSì di EssilorLuxottica congiuntamente a 72 punti vendita a insegna “GrandVision by”. Il brand VistaSì sarà oggetto di cessione e i punti vendita “GrandVision by” saranno oggetto di rebranding. Ora, la finalizzazione dell’operazione dipende dall’approvazione delle autorità antitrust in Cile e Turchia e rimane soggetta all’esito dei procedimenti giudiziali pendenti.