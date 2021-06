EssilorLuxottica: nessun motivo plausibile per una revisione del prezzo di GrandVision (Equita)

Alessandra Caparello 23 giugno 2021 - 11:32

MILANO (Finanza.com)

In un articolo del sole24ore relativo alla sentenza arbitrale favorevole a EssilorLuxottica vengono riportate alcune indiscrezioni in merito alla strategia di EssiLux. Secondo l’articolo, ricorda Equita Sim, la chiusura del deal alle condizioni inizialmente previste non è più un’opzione realistica e le opzioni sarebbero una revisione del prezzo o la cancellazione del deal. L’articolo riporta anche un’ipotesi di revisione del prezzo per 1 miliardi o più (ossia € 4ps o più rispetto al prezzo attualmente previsto per il deal di 28.4). Gli altri articoli di stampa relativi alla vicenda non riportano indiscrezioni sulla richiesta di revisione di prezzo. Le discussioni dovrebbero entrare nel vivo nei prossimi giorni.Equita non si aspetta e non vede motivi per revisioni così sostanziali di prezzo, in base ai dati riportati da GrandVision ad oggi e alle performance dei comparabili. Sarà importante però capire se ci sono spazi negoziali tra le parti o se le posizioni saranno molto rigide, mettendo a rischio il deal. Leobiezioni di Essilux ad oggi erano state focalizzate sulla mancanza di trasparenza nell`operato di GV nella gestione della pandemia e non sulla valorizzazione dell`asset conclude Equita.