EssilorLuxottica: lascia il co-cfo Hilary Halper dopo scandalo fatturazioni Bangkok

Titta Ferraro 2 marzo 2020 - 10:29

MILANO (Finanza.com)

EssilorLuxottica ha annunciato che Hilary Halper ha deciso di dimettersi dal ruolo di co-CFO di EssilorLuxottica. Il gruppo, nato dalla fusione tra il produttore di lenti francese Essilor e il gruppo italiano degli occhiali Luxottica, è in procinto di nominare un nuovo co-cfo che sarà annunciato a breve.L'uscita della Halper, come scrive Repubblica, sarebbe legata all'inchiesta sull'attività fraudolenta in uno stabilimento di Bangkok in Thailandia, che avrebbe avuto un impatto negativo di 190 milioni di euro sul colosso dell’occhialeria.