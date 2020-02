EssilorLuxottica fiduciosa di completare acquisizione GrandVision nei tempi previsti

Valeria Panigada 7 febbraio 2020 - 10:04

MILANO (Finanza.com)

EssilorLuxottica rimane fiduciosa sul fatto di completare il progetto di acquisizione di GrandVision nei tempi previsti. Il gruppo ha confermato che la Commissione Europea ha avviato la Fase II della procedura antitrust relativa alla proposta. "Le due società sono fiduciose che la Fase II si completi nei termini previsti e collaboreranno con la Commissione Europea per dimostrare la motivazione e lo scopo dell’acquisizione e i benefici che la stessa porterà", si legge nella nota.EssilorLuxottica ribadisce l'obiettivo di chiudere l’acquisizione entro 12-24 mesi dall’annuncio del 31 luglio 2019, in collaborazione con le autorità antitrust competenti. L’operazione finora ha già ricevuto il via libera negli Stati Uniti, in Russia e in Colombia, ed è attualmente in fase di revisione, oltre che in Europa, anche in Brasile, Cile, Messico e Turchia.