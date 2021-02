EssilorLuxottica crea jv con CooperCompanies per l'acquisizione di SightGlass Vision

Valeria Panigada 4 febbraio 2021 - 08:19

MILANO (Finanza.com)

EssilorLuxottica ha stipulato un accordo con CooperCompanies, due delle principali società operanti nel campo della cura della vista nel mondo,per la creazione di una joint venture paritaria, al 50/50, per l'acquisizione di SightGlass Vision, società statunitense impegnata nello sviluppo di lenti da vista innovative per ridurre la progressione della miopia tra i bambini.Attraverso questa partnership, le due società metteranno a fattor comune le loro esperienze per accelerare la commercializzazione delle lenti SightGlass Vision e rafforzare ulteriormente le opportunità di innovazione, aumentando la diffusione degli strumenti per il controllo della miopia che oggi colpisce 2,6 miliardi di persone in tutto il mondo e si stima che quasi 5 miliardi di persone o metà della popolazione mondialesaranno miopi entro il 2050.La joint venture acquisirà SightGlass Vision da CooperCompeties. L’acquisizione e la nascita della jv sono soggette alle approvazioni delle autorità regolatorie e alle consuete condizioni di chiusura. CooperCompanies deteneva in precedenza una partecipazione di minoranza in SightGlass Vision e ha completato l'acquisizione della società a gennaio.