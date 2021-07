EssilorLuxottica crea in Francia hub dedicato agli smart glasses, entrerà in funzione entro fine anno

Valeria Panigada 13 luglio 2021 - 08:21

MILANO (Finanza.com)

EssilorLuxottica ha annunciato la creazione di un centro di innovazione tecnologica in Francia dedicato agli smart glasses per cogliere appieno il potenziale del segmento delle tecnologie wearable. L’hub consentirà a EssilorLuxottica di coprire l'intera catena del valore, dalla ricerca iniziale fino alla produzione. Entrerà in funzione entro la fine del 2021 mentre il lancio delle prime innovazioni è previsto nel prossimo futuro.Per questo progetto EssilorLuxottica ha in programma "investimenti significativi", ha fatto sapere, e ha stretto diverse partnership con enti pubblici e avviato diverse importanti attività con attori privati, tra cui le più grandi aziende del panorama digitale ed elettronico mondiale.