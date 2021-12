EssilorLuxottica cederà catena VistaSì e 75 negozi GranVision in Italia per accordi con Commissione Ue

Valeria Panigada 17 dicembre 2021 - 08:20

MILANO (Finanza.com)

EssilorLuxottica cederà la catena VistaSì, che include il brand e tutti i 99 negozi, e 75 negozi GrandVision in Italia, come da accordi concordati con la Commissione europea a fini antitrust a seguito dell'acquisizione di GrandVision. Il gruppo italo-francese, insieme a GrandVision, ha sottoscritto l'accordo di vendita di questi asset con Vision Group, una delle principali reti distributive per gli ottici in Italia e player retail con l'insegna VisionOttica. L’operazione tra EssilorLuxottica, GrandVision e Vision Group è soggetta all'approvazione della Commissione europea e dovrebbe concludersi nel primo trimestre del 2022. Si ricorda che il prossimo 10 gennaio le azioni GrandVision verranno delistate dopo che EssilorLuxottica è arrivata a detenere più del 95% delle azioni emesse e in circolazione.