EssilorLuxottica, avviata azione legale per ottenere informazioni da GrandVision

Valeria Panigada 20 luglio 2020 - 07:55

MILANO (Finanza.com)

EssilorLuxottica ha deciso di intraprendere un’azione legale presso il tribunale distrettuale di Rotterdam, in Olanda, per ottenere informazioni da GrandVision. "Lo scopo dell’azione legale - spiega il gruppo degli occhiali nato dalla fusione tra Essilor e Luxottica - è valutare come GrandVision abbia gestito il business durante l’emergenza Covid-19 e in che misura la stessa abbia violato i termini del contratto di acquisizione". GrandVision non ha voluto fornire queste informazioni, nonostante le ripetute richieste. Nel luglio del 2019 EssilorLuxottica aveva annunciato un piano per l'acquisizione del gruppo olandese di ottica GrandVision per un importo fino a 7,2 miliardi di euro, un'operazione che gli consentirebbe di espandere la propria rete di vendita al dettaglio.