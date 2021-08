EssilorLuxottica: al via buyback su 2 milioni di azioni

Titta Ferraro 31 agosto 2021 - 08:21

MILANO (Finanza.com)

EssilorLuxottica lancia un programma di acquisto di azioni proprie. La società leader nel settore dell'occhialeria ha dato mandato a un intermediario specializzato per l’acquisto di un massimo di 2.000.000 di azioni EssilorLuxottica, da effettuare, a seconda delle condizioni di mercato, nel periodo che va dal 31 agosto 2021 fino alla data ultima del 29 ottobre 2021.Le azioni così acquisite sono destinate ad essere assegnate o trasferite ai dipendenti e ai dirigenti di EssilorLuxottica e di società controllate, in particolare nel contesto di piani di compartecipazione agli utili, bonus e premi di performance basati su azioni, piani di stock option e di azionariato diffuso dei dipendenti.L'assemblea dello scorso 21 maggio 2021 aveva dato il via libera all'acquisto di azioni proprie nei 18 mesi successivi per un importo rappresentativo fino al 10% del capitale sociale e per un prezzo unitario non superiore a 200 euro.