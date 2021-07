EssilorLuxottica acquisisce da HAL il 76,72% di GrandVision

Alessandra Caparello 2 luglio 2021 - 08:10

MILANO (Finanza.com)

EssilorLuxottica ha completato l'acquisizione della partecipazione del 76,72% di GrandVision da HAL Optical Investments, società interamente controllata da HAL Holding, ai sensi dell’accordo stipulato con HAL in data 30 luglio 2019.In conseguenza del completamento dell'operazione prevista dal Block Trade Agreement, come si legge in una nota, EssilorLuxottica ha acquisito il "controllo prevalente”su GrandVision ed è tenuta a lanciare un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria avente ad oggetto la totalità delle azioni della Società rimanenti in circolazione, in conformità con la legge olandese.L’intento di EssilorLuxottica è quello di procedere con il delisting di GrandVision da Euronext Amsterdam. EssilorLuxottica presenterà il documento di offerta per l'offerta pubblica di acquisto all'autorità olandese per i mercati finanziari (AFM) entro e non oltre il 23 settembre 2021.