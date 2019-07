EssilorLuxottica acquisisce controllo GrandVision a 28 euro per azione, poi Opa obbligatoria

Titta Ferraro 31 luglio 2019 - 07:59

MILANO

Prima grande acquisizione per EssilorLuxottica, il colosso dell'occhialeria nato dalla fusione tra Essilor e Luxottica. Stamattina è stato annunciato l'accordo per l’acquisizione della partecipazione del 76,72% in GrandVision N.V detenuta da HAL Holding N.V d un prezzo di acquisto pari a Euro 28 per azione - da aumentaredell'1,5% (ossia Euro 28,42) - se la chiusura dell'acquisizione non dovesse avvenire entro dodici mesi dalla data dell'annuncio.Al termine dell'operazione il gruppo italo-francese lancerà un'offerta pubblica d'acquisto obbligatoria sulla totalità delle azioni rimanenti.