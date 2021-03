EssilorLuxottica, accordo per l'acquisizione di Walman negli Stati Uniti

Valeria Panigada 26 marzo 2021 - 08:14

MILANO (Finanza.com)

EssilorLuxottica ha stipulato un accordo per acquisire la rete di laboratori Walman negli Stati Uniti, uno dei principali partner nell’ambito della cura della vista a livello locale. L'investimento di EssilorLuxottica in Walman, i cui dettagli finanziari non sono stati rivelati, "consentirà di far leva sulle opportunità esistenti e future per contribuire allo sviluppo del mercato". L’operazione dovrebbe concludersi nei prossimi mesi ed è soggetta all‘approvazione delle autorità regolatorie competenti e alle consuete condizioni di mercato.