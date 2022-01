EssilorLuxottica: Virginie Mercier nominata nuovo membro nel cda

Daniela La Cava 21 gennaio 2022 - 08:32

MILANO (Finanza.com)

Il consiglio di amministrazione di EssilorLuxottica ha nominato Virginie Mercier Pitre come nuovo amministratore. "Ciò fa seguito alla sua recente nomina a nuovo presidente di Valoptec, l'Associazione indipendente dei dipendenti-azionisti di EssilorLuxottica", spiega la società in una nota nella quale spiega che la sua nomina nel board verrà ratificata dagli azionisti durante la prossima assemblea annuale di EssilorLuxottica prevista il prossimo 25 maggio. Dopo essere entrata a far parte del cda, Virginie Mercier Pitre farà anche parte del suo comitato per la responsabilità sociale di impresa.Virginie Mercier Pitre, che è attualmente VP Commercial Europe di Essilor, prende il posto nel cda di Juliette Favre, ex presidente dell'Associazione Valoptec, che ha ricoperto tale ruolo dal 2015 al 2021 e per tre mandati nel consiglio di Valoptec, numero massimo consentito dallo statuto dell'associazione.Nella nota si spiega che l’associazione Valoptec nasce nel 1972 quando Essel e Silor si unirono per fondare Essilor e ha svolto un ruolo fondamentale nella costruzione del successo del gruppo sin dal principio, grazie a un dialogo continuo e aperto con i vertici della società. Oggi più di 20.000 persone in 63 paesi sono membri di Valoptec. In base al modello di governance di EssilorLuxottica, il presidente dell'Associazione occupa un posto nel cda di EssilorLuxottica.