EssilorLuxottica: Laurent Vacherot lascia, il successore è Paul du Saillant

Valeria Panigada 31 marzo 2020 - 09:03

MILANO (Finanza.com)

Cambio ai vertici di EssilorLuxottica. Il consiglio di amministrazione, riunitosi ieri, ha cooptato Paul du Saillant come nuovo amministratore della società al posto di Laurent Vacherot, in precedenza Ceo di Essilor, che lascia l’incarico. Con effetto immediato, du Saillant assumerà le responsabilità di Vacherot e i suoi poteri delegati da Leonardo Del Vecchio, presidente esecutivo, e Hubert Sagnières, vicepresidente esecutivo. In questa veste, lavorerà direttamente con Francesco Milleri, vicepresidente e amministratore delegato di Luxottica, "per implementare e attuare le strategie e il processo di integrazione di EssilorLuxottica", si legge nella nota.