EssilorLuxottica: Francesco Milleri è il nuovo AD. Del Vecchio rimane Presidente non Esecutivo

Alessandra Caparello 18 dicembre 2020 - 09:35

MILANO (Finanza.com)

Hubert Sagnières lascia tutte le cariche operative in EssilorLuxottica e nelle sue controllate e rimane Vice Presidente non Esecutivo. A comunicarlo lo stesso gruppo specializzato nell’occhialeria.Leonardo Del Vecchio ha deciso di ritirarsi volontariamente dalle sue cariche esecutive in EssilorLuxottica e rimane Presidente non Esecutivo della Società. Il Consiglio di Amministrazione ha conferito tutti i poteri esecutivi a Francesco Milleri e Paul du Saillant, nominati rispettivamente Amministratore Delegato e Vice Amministratore Delegato di EssilorLuxottica, fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea annuale degli Azionisti del 2021. Paul du Saillant diventa Presidente e Amministratore Delegato di Essilor International.Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deciso di pagare un acconto di dividendo per l'esercizio 2020 pari a 1,15 per azione in data 28 dicembre 2020 (ex-date:23 dicembre 2020). “Gli importanti progressi compiuti negli ultimi due anni, e più recentemente sotto la guida di Francesco e Paul, mi danno fiducia che questo è il momento giusto per me di fare un passo indietro e trasferire a loro i miei poteri esecutivi per assicurare una transizione di governance più fluida. Mi auguro che questa modifica della governance accelererà ulteriormente l'integrazione della Società e le sue sinergie, a vantaggio di tutti gli stakeholder, attraverso la realizzazione della nostra Mission”, ha aggiunto Hubert Sagnières.