EssilorLuxottica, Del Vecchio: "Mestiere Ceo è molto tecnico, non voglio buttare in acqua chi non sa nuotare"

Alessandra Caparello 16 maggio 2019 - 16:54

MILANO (Finanza.com)

“Quello del ceo è un mestiere molto tecnico, non vorrei correre il rischio di prendere un signore che è un bravo avvocato o un esperto di finanza. Non voglio buttare in acqua qualcuno che non sa nuotare”. Così Leonardo Del vecchio all'assemblea di EssilorLuxottica, rispondendo alle domanda di un azionista sulla ricerca del nuovo ceo.“All'interno del gruppo, abbiamo validissime persone che potrebbero prendere questo posto di Ceo" ha sottolineato Del Vecchio. Sulla stessa scia anche Hubert Sagnieres, vice-presidente di EssilorLuxottica, secondo cui "la job description" per il Ceo è in corso di elaborazione. "Posso dire che abbiamo nelle nostre attività la maggiore rete retail del settore, quindi una competenza nel retail è importante. Nel nostro portafoglio ci sono poi marchi iconici come Ray Ban e quindi l'esperienza nella gestione dei marchi è importante. Inoltre i nostri prodotti sono sempre più tecnici e quindi una buona comprensione dei meccanismi tecnici industriali è molto importante", ha spiegato il vice.