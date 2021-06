EssilorLuxottica, Corte Arbitrale conferma i gravi inadempimenti da parte di GrandVision

Valeria Panigada 22 giugno 2021 - 08:24

MILANO (Finanza.com)

EssilorLuxottica accoglie con favore la decisione presa dalla Corte Arbitrale nell’ambito del procedimento avviato da HAL e GrandVision. La Corte Arbitrale ha stabilito che EssilorLuxottica ha la facoltà di non portare a termine l’operazione di acquisizione di GrandVision a causa dei gravi inadempimenti da parte di quest’ultima degli obblighi assunti nei confronti di EssilorLuxottica. Quest'ultima ora sta valutando tutte le opzioni in relazione all’operazione e comunicherà a tempo debito la sua decisione in merito.